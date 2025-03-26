Штрафы с коммунальщиков предложили направлять на капремонт

Штрафы с управляющих компаний (УК), региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) и ресурсоснабжающих организаций предлагают оставить в системе ЖКХ и направлять на капитальный ремонт многоквартирных домов.
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