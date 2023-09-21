"Ситуация безобразна", - Хинштейн раскритиковал главу одного из округов Пермского края, за отказ уволить осужденного зама

Erl Schweizer

Серьезнейшие проблемы Россия создает как обычно сама себе на фоне реального прогресса в экономике, в военном ведомстве: руководство страны, региональные власти окружили себя послушными, сговорчивыми лицами, отодвинув слишком далеко в сторону естественную, логичную ротацию кадров. В.Матвиенко - выработанный физиологически организм, ей нужен покой пенсионера. Ждете, когда она умрет на рабочем месте? Странная позиция руководства страны, разве не нужно заранее готовить запасные варианты, кадры для моментальной замены должностного лица, не проигрывая, а выигрывая кадровую ситуацию? С рокировками Медведев-Путин, Путин-Медведев пора кончать, понятно, что Медведев послушен, сговорчив, но речь-то идет о пользе для страны, а не для 1 человека из 145 миллионов! Навальный как предатель, махинатор, вредитель заслуженно сидит на нарах, но есть 1 черта у сегодняшней власти, которая идет вразрез и с законодательством, и с здравым смыслом, и с задачами государственных деятелей служить всему, народу, а не только избранным, фаворитам, финансовым воротилам, олигархам, а народу по остаточному принципу. Достаточно Счетной палате изучить всю подноготную миллиардов казенных и частных денег, прошедших через фирмы, фирмочки, общественные организации, так или иначе завязанными на имени Никита Михалков, показать населению в цифрах деньги, осевшие в карманах мэтра и членов его семьи, недвижимость за последние хотя бы 10 лет, чтобы у населения волосы дыбом встали от такой "социальной справедливости". Счетная палата на данный момент - контора, выполняющая заказы от должностных лиц, но близко не организация, работающая самостоятельно для контроля движения финансов сомнительными для закона путями. Сговорчивость - не всегда верный путь, истина рождается из диспута, даже из спора, а не из уст 1 человека, наделенного кем-то глашатаем истины в последней инстанции из бесовской коморки. Тогда что ожидать от региональных властей, берущих пример с центральной власти?