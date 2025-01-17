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Григорий Лепс закрепил за собой празднование Рождества

Григорий Лепс закрепил за собой празднование Рождества

Рождественский концерт Григория Лепса уже как целый ритуал для жителей нашей страны. Удивительно, но совершенно случайным образом именно автор хита «Она не твоя» закрепил за собой этот священный праздник.

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