На Украине заявили об ожидании нового наступлении России

Украинские военные и чиновники заявили об ожидании нового наступления России в ближайшее время, направленное на усиление давления на Киев и укрепления позиций Москвы перед возможными переговорами по урегулированию конфликта.
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