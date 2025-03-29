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На Украине заявили об ожидании нового наступлении России

На Украине заявили об ожидании нового наступлении России

Украинские военные и чиновники заявили об ожидании нового наступления России в ближайшее время, направленное на усиление давления на Киев и укрепления позиций Москвы перед возможными переговорами по урегулированию конфликта.

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