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  • Владимир Аверков
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«Угроза всему человечеству»: айсберг размером с Москву дрейфует в Южном океане

«Угроза всему человечеству»: айсберг размером с Москву дрейфует в Южном океане

БлокнотРУ Огромный айсберг начал движение после многолетнего затишья. Миру могут грозить чудовищные изменения.

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