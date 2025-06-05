«Угроза всему человечеству»: айсберг размером с Москву дрейфует в Южном океане

БлокнотРУ Огромный айсберг начал движение после многолетнего затишья. Миру могут грозить чудовищные изменения.
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