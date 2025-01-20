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Мошенничество в соцсетях

Мошенничество в соцсетях

Жительница Евпатории обратилась к силовикам подозревая, что стала жертвой мошеннических действий. В полиции рассказали, что женщина, намереваясь приобрести товар через социальную сеть, перевела деньги на банковскую карту продавцу, однако товар не был ей отправлен, а сам продавец перестал выходить на связь.

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