Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Ольга Глазуновы
    Статья гадкая по своему содержанию и заказная по сути.Октябрьский перев...
  • Olegus
    Исследователь С. Фомин привел ряд удивительных фактов. "Казалось, что художник преступил ту зону дозволенного, котора...Почему картину Ре...
  • Юрий Кушнарев
    очень спорное утверждения о Путине. Только время может отделить зёрна от плевелПУТИН — ВЕЛИЧАЙШИ...

Путин — величайший политический деятель современности, очищающий сегодня Украину от бандеровской хунты

Путин — величайший политический деятель современности, очищающий сегодня Украину от бандеровской хунты

Уважаемые друзья!В новейшей истории России ,пожалуй, не было столь выдающегося руководителя страны, как Владимир Владимирович Путин ! На мой взгляд, главная заслуга Путина перед российским народом это то, что он вернул былое величие ДЕРЖАВЕ РОССИЙСКОЙ, единственной уцелевшей части Великой страны , которую в виде сателлитных осколков с лакейским энтузиазмом пытался преподнести Западу «товарищ» Горбачев и ему подобные западные марионетки! Именно они способствовали распаду СССР, изолировав Россию от союзных республик, а сейчас пытаются обложить ее НАТОвскими базами, чтобы впоследствии поделить ее территорию (подобная карта России уже существует).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ДШ
Дмитрий Шершов
смтп
Ответить
14 час.

Картина дня

наверх