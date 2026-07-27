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В Евросоюзе допустили отказ от крупных пакетов антироссийских санкций

В Евросоюзе допустили отказ от крупных пакетов антироссийских санкций, пишут Ведомости. В Брюсселе рассматривают возможность согласовывать и вводить отдельные ограничительные меры или распределять рестрикции на небольшие тематические блоки.

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