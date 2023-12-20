Как найти друга по переписке: способы знакомства в Сети, советы и рекомендации

Как найти друга по переписке? На сегодняшний день этот вопрос актуален, как никогда раньше. Дело в том, что люди стали меньше внимания уделять живому общению и больше прибегают к виртуальному взаимодействию.
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