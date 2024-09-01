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Конфликт в ресторане Москвы на Малой Бронной закончился стрельбой

Конфликт в ресторане Москвы на Малой Бронной закончился стрельбой

В центре Москвы, в ресторане на Малой Бронной, произошёл конфликт, переросший в стрельбу. В пресс-службе московской прокуратуры сообщили вечером 1 сентября о конфликте, который произошёл в одном из ресторанов на Малой Бронной.

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