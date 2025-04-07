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Ученые выяснили, в каком возрасте самое тяжелое похмелье

Ученые выяснили, в каком возрасте самое тяжелое похмелье

То, что легко переносилось в молодости, с возрастом вызывает ощутимый дискомфорт. фото: кадр из фильма «Такси-блюз», 1990У кого бодрее утро — у студента, который только начинает свой путь бурного тусовщика, или у человека старшего возраста? Этот вопрос, помимо нашей редакции, привлек внимание ученых из Утрехтского университета в Нидерландах, чьи выводы оказались весьма интересными.

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