Ученые выяснили, в каком возрасте самое тяжелое похмелье

То, что легко переносилось в молодости, с возрастом вызывает ощутимый дискомфорт. фото: кадр из фильма «Такси-блюз», 1990У кого бодрее утро — у студента, который только начинает свой путь бурного тусовщика, или у человека старшего возраста? Этот вопрос, помимо нашей редакции, привлек внимание ученых из Утрехтского университета в Нидерландах, чьи выводы оказались весьма интересными.