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Закон, порядок, государство

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В Алтайском крае прошли мероприятия в рамках Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз»

В рамках Всероссийской акции, инициированной МВД России, сотрудники УМВД России по городу Барнаулу при участии представителя Общественного совета при городском Управлении Гарика Геворкяна организовали новогодний праздник для детей сотрудников, погибших при исполнении служебных обязанностей.

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