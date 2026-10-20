🏔Исторический максимум в Крыму — 509 миллиметров осадков выпало на гору Ай-Петри Наиболее сложная обстановка за период действия штормового предупреждения сохраняется в Кореизе по улицам Родниковая, Севастопольская и Токмаковых, а также на ЮБК, сообщил «Крым 24» начальник ГУ МЧС России по Республике Крым Аркадий Ожигин.