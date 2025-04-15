Заморозки последних дней поставили под угрозу плодовые сады

Холода и заморозки последних дней поставили под угрозу сады с плодовыми деревьями ранних сортов. Владельцы садов на севере страны беспомощно наблюдают, как абрикосы, сливы и черешня, которые едва распустились, страдают от холода.
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