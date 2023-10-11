Крутые девушки 90-х — немного ностальгии по давно минувшей эпохе

Каждая эпоха имеет свои особые признаки, по которым мы легко ее узнаем. Большое значение в подобной идентификации играют стиль, или, наоборот, полное его отсутствие, как это было в 90-х годах прошлого столетия.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии