20 тысяч латвийцев хотят переехать в Россию

ТГ Татьяна Гусева Россия тоже не всех принимает. Каждого, кто обращается в посольство проверяют на предмет благонадежности, определённых профессий, и желания рожать в России детей.

АС Александр Сысоев Лучше упростить гражданство для латвийцев, чем для подлых среднеазиатов.