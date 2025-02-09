Весьма популярна тема переезда в Россию у жителей Латвии. Более 20 тысяч латвийцев интересуются участием в механизмах переселения в нашу страну, заявил временный поверенный в делах России в Латвии Дмитрий Касаткин.
20 тысяч латвийцев хотят переехать в Россию
Комментарии
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ТГ
Татьяна Гусева
Россия тоже не всех принимает. Каждого, кто обращается в посольство проверяют на предмет благонадежности, определённых профессий, и желания рожать в России детей.
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9 час.
АС
Александр Сысоев
Лучше упростить гражданство для латвийцев, чем для подлых среднеазиатов.
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8 час.
vitaly yanushkevich
А как насчёт мигрантов, которые целыми выводками и без специальностей , приезжают в Россию? Вот кого надо спрашивать и не разрешать ввозить свои выводки.
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7 час.
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