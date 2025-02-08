«Пари НН» подписал чемпиона Европы Матица Ребеца

Клуб из Нижнего Новгорода и разыгрывающий (30 лет, 185 см) подписали контракт до конца сезона-24/25. Ребец играл за «Енисей» в начале сезона-17/18, а в 2017 году стал чемпионом Европы в составе сборной Словении.