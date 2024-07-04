Эрдоган назвал Лукашенко условия для мирных переговоров России и Украины

Создание необходимых условий приведет к установлению перемирия России и Украины. С таким заявлением выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко на саммите Шанхайской организации сотрудничества, который прошел в Астане.
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