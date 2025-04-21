ОрелТаймс возрождает грандиозный проект «Стена памяти»

Редакция ОрелТаймс рада сообщить: мы продолжаем наш уникальный проект «Стена памяти». Он объединяет военные фотографии из семейных архивов орловских фронтовиков, партизан, которые сражались в страшные годы Великой Отечественной войны, отстаивая родную землю от фашистских полчищ.
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