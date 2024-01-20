Елизавета Туктамышева: «Не подписываю контракты с дизайнерами. Платья оплачивает федерация, но если выхожу за лимит, то за свои хотелки плачу сама»

«Не скажу, что в фигурном катании мало дизайнеров. И все хорошо шьют, все справляются с задачами. Но главное – найти такого, который совпадал бы с тобой по стилю и по характеру, а еще хорошо считывал твою фигуру и умел найти к ней подход.