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В МИД РФ назвали происходящее в Грузии ее внутренним делом

В МИД РФ назвали происходящее в Грузии ее внутренним делом

Москва отрицательно относится к вмешательству в дела суверенных государств. Об этом 2 декабря заявил журналистам замглавы МИД РФ Михаил Галузин, комментируя сообщение о планах Прибалтики ввести санкции против Грузии.

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