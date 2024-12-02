В МИД РФ назвали происходящее в Грузии ее внутренним делом

Москва отрицательно относится к вмешательству в дела суверенных государств. Об этом 2 декабря заявил журналистам замглавы МИД РФ Михаил Галузин, комментируя сообщение о планах Прибалтики ввести санкции против Грузии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии