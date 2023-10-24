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Как украинцев кошмарят мобилизацией, забирая всех подряд

Как украинцев кошмарят мобилизацией, забирая всех подряд

Как украинцев кошмарят мобилизацией, забирая всех подряд Елена ВайленкоБывший премьер-министр Украины Николай Азаров выразил свое беспокойство по поводу всеобщей мобилизации, которая началась на территории Украины с начала конфликта.

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