Раньше срока: цена на газ в Европе резко выросла

Базовые цены на природный газ в Европе резко выросли в понедельник утром на фоне сохраняющихся рисков с поставками с Ближнего Востока и с Украины, а также ранним похолодания перед зимним отопительным сезоном.
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