"Сейчас шею сверну": Приезжие накинулись всей гурьбой на русского парнишку из-за просто замечания

Avia.pro - СМИ Москва. Город возможностей, где грандиозные проекты соседствуют с повседневными хаосом, а многополосные дороги — с парковками, которые напоминают шахматные партии, где каждый игрок ставит фигуры по собственным правилам.
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