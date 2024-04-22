Конфликт на Украине продолжается из-за участия НАТО и Германии, утверждает российский посол Посол России во ФРГ, Сергей Нечаев, заявил, что конфликт на Украине давно бы закончился, если бы не участие стран НАТО, в том числе Германии.
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