TVcenter.ru
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

TVcenter.ru

1 043 подписчика

6 сериалов, которые затягивают с головой: от двора Хубилай-хана до ночного рейса без рассвета

6 сериалов, которые затягивают с головой: от двора Хубилай-хана до ночного рейса без рассвета

Эти шесть сериалов держат зрителя по-разному. Здесь есть плотная историческая интрига, чёрный юмор, лесная мистика, нуарный город без Бэтмена, бегство от солнечного света и сломанное сознание героя.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии