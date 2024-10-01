Риск землетрясений: названы самые сейсмоопасные регионы России

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 октября, ФедералПресс. В России возможно увеличение угрозы сейсмической опасности, заявил руководитель Департамента комплексной градостроительной безопасности, председатель Научно-технического экспертного совета ЦНИИП Минстроя России Рустам Акбиев в рамках Открытой студии «ФедералПресс» на выставке 100+ TechnoBuild в Екатеринбурге.
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