Салат с курицей, корейской морковью и сыром

Пошаговые рецепты есть на нашем канале в Тeлеграм (ищите ссылку на Teлегу в нашем профиле в Инсте)Салат, приготовленный с мясом курицы, корейской морковью и сыром, - очень вкусное, аппетитное, сочное блюдо.