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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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В Ташкенте пройдет церемония вручения наград ФИА в 2025 году

ФИА сообщил о месте проведения следующей ежегодной церемонии вручения призов. Чемпионов «Формулы-1», «Формулы-2», «Формулы E» и других серий наградили в Руанде по итогам сезона-2024.

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