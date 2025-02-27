Гелий в ядре Земли

Исследователи из Японии и Тайваня впервые обнаружили, что гелий, обычно считающийся химически инертным, может соединяться с железом под высоким давлением, для этого ученые использовали нагретую лазером ячейку алмазной наковальни.
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