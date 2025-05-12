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Кирилл Дмитриев усомнился, что Макрон и Мерц прятали в поезде сахар

Кирилл Дмитриев усомнился, что Макрон и Мерц прятали в поезде сахар

Глава РФПИ усомнился, что Эммануэль Макрон и Фридрих Мерц пытались скрыть от репортеров сахар.В сети распространяется видео, на котором президент Франции Эммануль Макрон и канцлер ФРГ Фридрих Мерц пытаются что-то спрятать от репортеров во время поездки в Киеве.

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