Кирилл Дмитриев усомнился, что Макрон и Мерц прятали в поезде сахар

Глава РФПИ усомнился, что Эммануэль Макрон и Фридрих Мерц пытались скрыть от репортеров сахар.В сети распространяется видео, на котором президент Франции Эммануль Макрон и канцлер ФРГ Фридрих Мерц пытаются что-то спрятать от репортеров во время поездки в Киеве.