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Царьград

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Русская девушка отбилась от американского медведя

Русская девушка отбилась от американского медведя

Блогерша Настя Федько в одиночку отогнала взрослого гризли во время горного похода в США. Инцидент произошёл, когда девушка с молодым человеком отстали от туристической группы.

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