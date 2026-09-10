Русская девушка отбилась от американского медведя

Блогерша Настя Федько в одиночку отогнала взрослого гризли во время горного похода в США. Инцидент произошёл, когда девушка с молодым человеком отстали от туристической группы.
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