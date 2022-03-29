Источник: 31 марта ФИФА объявит русский язык одним из официальных в организации

31 марта ФИФА объявит русский язык одним из официальных в организации Русский язык станет одним из официальных в Международной федерации футбола (ФИФА), сообщает в соцсетях журналист ZDF Маркус Харм.
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