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Федерация еврейских общин Испании обвинила болельщиков «Реала» в ксенофобии

Федерация еврейских общин Испании (FCJE) обратилась в Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF) с требованием осудить поведение группы болельщиков мадридского «Реала» перед матчем Лиги чемпионов с «Интером», сообщает Diario Sport.

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