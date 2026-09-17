ФедералПресс
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ФедералПресс

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Военные городки требуют вложений: Поддубный обозначил задачу

Военные городки требуют вложений: Поддубный обозначил задачу

МОСКВА, 17 сентября, ФедералПресс. Программа, поддержанная президентом РФ, должна максимально выполняться, считает Герой России.

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