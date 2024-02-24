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Уловка-24: как и зачем США придумали обвинить Россию в запуске ядерного оружия в космос

Уловка-24: как и зачем США придумали обвинить Россию в запуске ядерного оружия в космос

Уловка-24: как и зачем США придумали обвинить Россию в запуске ядерного оружия в космос 14 февраля Председатель Комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США, республиканец Майк Тернер заявил, что комитет предоставил членам Конгресса информацию о «серьёзной угрозе национальной безопасности» США, которая исходит от России.

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Комментарии
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Н
Николай
&quot;Собака лает, а караван идёт!&quot;
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