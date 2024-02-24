Уловка-24: как и зачем США придумали обвинить Россию в запуске ядерного оружия в космос 14 февраля Председатель Комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США, республиканец Майк Тернер заявил, что комитет предоставил членам Конгресса информацию о «серьёзной угрозе национальной безопасности» США, которая исходит от России.