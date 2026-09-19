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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Канчельскис о Батракове в Турции: «Без успеха в ЛЧ он не получит предложений из топ-5 лиг. Молодец, что уехал, но почему другие не уезжают? Это большое упущение»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис высказался о перспективах Алексея Батракова в « Галатасарае ».

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