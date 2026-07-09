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Индексация суммы возмещения при изъятии недвижимости для государственных или муниципальных нужд

При изъятии недвижимого имущества для государственных или муниципальных нужд в судебном порядке суд обязан установить условия, на которых осуществляется изъятие (сроки, размер возмещения и другие условия п.

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