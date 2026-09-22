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Алексей Учитель: Пересильд, Меледина и жена-продюсер — как уживаются три женщины режиссёра

Алексей Учитель: Пересильд, Меледина и жена-продюсер — как уживаются три женщины режиссёра

Весной 2024-го на премьере «Летучего корабля» — фильма, который снял его сын Илья, — в одном зале оказались сразу три женщины Алексея Учителя.

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