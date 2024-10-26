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18 регионов России охватила вспышка бешенства

18 регионов России охватила вспышка бешенства

Это заболевание может привести к летальному исходу.По данным Россельхознадзора, в России с начала октября случаи заболевания были зафиксированы в 18 регионах страны, а в восьми из них власти ввели карантин.

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