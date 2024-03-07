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Прокуратура Майкопа обнаружила и заблокировала доступ к сайту по продаже человеческих органов

Прокуратура Майкопа обнаружила и заблокировала доступ к сайту по продаже человеческих органов

Закон РФ «О трансплантации органов и (или) тканей человека» запрещает продавать и покупать органы и ткани человека – такие действия влекут уголовную ответственность, сообщили в прокуратуре Майкопа, цитирует издание.

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