Der Tagesspiegel: нападение США на Гренландию приведёт к распаду НАТО

Нападение Соединённых Штатов на Гренландию станет причиной распада Североатлантического альянса, заявил эксперт в сфере международного права Кристиан Маркссен в интервью немецкому изданию Der Tagesspiegel.
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