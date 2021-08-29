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Депутат Госдумы от ЕР Сергей Боярский заявил, что гордится пенсионной реформой

Депутат Госдумы от ЕР Сергей Боярский заявил, что гордится пенсионной реформой

 «Я горжусь тем, что мы взяли на себя эту ответственность, а не отложили ее новым поколения политиков.

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2011
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Константин Кононов
Выкормыш лицедея!!!!!!!!!!
Леонид Пиган
И ведь же кто-то избирал этого недоумка...Наверняка вполне нормальные вменяемые люди,которые даже не подозревали,что делают...Вот и подумайте хорошенько как поступить на предстоящих...
ирина макляк
скорее всего по партийным спискам прошел
Silver Kont
Конечно, он не у станка стоит и не в забое рработает.... Они же, твари, хотят подольше сидеть на тёплых местечках и выбл... ков своих туда пристраивать... Интересно, кто на выборах будет голосовать за этого ушлёпка?
Борис Николаевич
А что другого можно ожидать от этого прикормленного скомороха!Сынуля в Едрисне сидит в депутатах, так что этот паяц не бедствует. А как известно: Сыт по голодному не погадывает! Шутом он был так им и остался без царя в голове! Если бы он пахал на производстве, то может что нибудь и понял бы! Но он же и в кино на сколько я знаю кроме как кривляния на лошади в 3х мушкетрах ничего не сыграл! Балбес был балбесом и остался! Так чего же на него обращать внимания, чем он там гордится?!
Петр Шипилов
Сынки нашей криминальной элиты выросли и стали чиновниками: сынок Рогозина доуправлялся, что рухнул самолёт Ан- 124, сынок Матвиенко доуправлялся, что нужно сажать маманю вместе с сынком. Сынки Чайки из той же оперы. Сынок С. Иванова доруководил, что затопило безвозвратно самый глубокий в мире алмазный прииск в Якутии. Сынок Патрушева доруководился сельским хозяйством так, что продукты в цене стали запредельными. И сколько ещё таких сынков и дочек продажной элиты стоят у руля страны?
ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
Нерон тоже гордился, что спалил Рим. Да плохо кончил. У этого фигуранта судьба будет не лучше. Всем этим юродивым бумеранг вернётся, никто не останется безнаказанным. Кого-то закон настигнет, и обеспечит безбедную старость на лесоповале, кого- то собственные детишки в гроб вгонят. Много вариантов в этом мире.
Дмитрий Соловьев
ПРИМЕР ТгОЦКИСТОВ БОЛЕЕ ПРИМЕНИМ В ДАННОЙ СИТУАЦИИ
Александр Ман
нагадил и радуется!!!!
Алексей Качалов
В шахту его и до 65 не выпускать !!!
Виктор Александров
Негодяй, весь в папу!
Дмитрий Соловьев
депутат, ты это НАРОДУ скажи, приедь в город из которого избрали и прям так избирателям и скажи -Я ГОРЖУСЯ.. только лицом к лицу.
виктор сальников
Малолетний ПОЦ и мудозвон он!
ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
Это не гуманно ;-). ;-). ;-) Таких подгузников, что понадобятся этому существу в таком эксперименте, ещё никто не придумал! Засрет все, в радиусе 150 километров! Природу жалко ))))))
Василий Башмаков
Интересно, чего этот щенок сделал для народа? К сожалению, он в ГД с такими мыслями не одинок. Дума - обуза для народа. Её надо упразднить и возвратиться к тому, как было в СССР - депутат приехал решил вопросы, получил командировочные и к станку на работу. Тогда он будет знать чаяния народа и будет решать вопросы с пользой для народа, а не нести всякую ахинею, которую он увидел в бреду.
виктор сальников
Да он просто малолетний ПОЦ!
vi vi
Ему можно гордиться. Эта реформа для него. А, вы, старичьё. Чего возмущаетесь. Эта реформа не для вас? ТЮ тю, Гриня.
Elena Churkina
ДА КОГДА ЖЕ НАЖРУТСЯ ВСЕ ЭТИ типа ФОНДЫ?
Алексей Машкарин
Сами они никогда не нажрутся. Их нужно просто закрывать и все.
Сергей Шубин
Все фонды создают для воровства денег! В фонде деньги как бы ничьи , а ничьи можно по тихому украсть а вскроется это через несколько лет , когда придут другие жулики, вот такой круговорот.

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