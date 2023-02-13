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Подмосковье восстановит 570 объектов в Мариуполе

Подмосковье восстановит 570 объектов в Мариуполе

В домах и социальных объектах города идут ремонтные работыПодмосковные строители ведут ремонтные работы на 570 объектах в Мариуполе – восстанавливают инженерные коммуникации, разбирают разрушенные конструкции жилых домов и социальных объектов.

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