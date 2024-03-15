Где и когда в Барнауле проголосовать за территории, которые благоустроят в 2025 году?

Решать горожанам, какой уголок Барнаула приведут в порядок в 2025 году Барнаульцы смогут выбрать территории, которые благоустроят в 2025 году по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда".