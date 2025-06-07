Участники программы «Время героев Санкт-Петербурга» изучили основы государственного управления

Слушатели прошли стажировки в Комитете по культуре и Комитете по физической культуре и спорту Первый поток участников программы «Время героев Санкт-Петербурга» завершил сегодня прохождение второго модуля учебной программы Корпоративного университета городской Администрации.
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