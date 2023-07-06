Закон и Порядок

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Во Франции к власти может прийти тот, кто называет Путина "папой"

Во Франции к власти может прийти тот, кто называет Путина "папой"

Макрон вещает, что все уже заканчивается. Что беспорядки почти подавлены и скоро начнется восстановление разрушенного.

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Комментарии
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Эдуард Николаев
Меня , да же очень, в России
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12 час.
Юрий Золотарев
Оййй, чует сэрдце: чтой-то назрева-ает!! Эту гниду - эуропейскую правящую &quot;элиту&quot;, давно пора выкинуть на свалку Истории! Все эти макроно-шУльце-столтенберги и прочие урсрулы и аннылееныбербоки - это элитное распоследнее ДЕРЬМО с неработающими мозгами и с отсутствием даже намёков на человеческую душу! И околоэуропейские шавки, вроде польских &quot;дуд&quot;, эстонских &quot;Как&quot; и иных грибаускайтов. И особенно - &quot;зелёных наркоманов&quot;! НА  СВАЛ-КУ!!! Чтоб не мешали ЛЮДЯМ, народам жить, развиваться и ездить друг к другу в гости.
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11 час.
Борис Виленский
Кого США поставит, тот и будет.
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2 час.

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