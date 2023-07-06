Во Франции к власти может прийти тот, кто называет Путина "папой"

Юрий Золотарев

Оййй, чует сэрдце: чтой-то назрева-ает!! Эту гниду - эуропейскую правящую "элиту", давно пора выкинуть на свалку Истории! Все эти макроно-шУльце-столтенберги и прочие урсрулы и аннылееныбербоки - это элитное распоследнее ДЕРЬМО с неработающими мозгами и с отсутствием даже намёков на человеческую душу! И околоэуропейские шавки, вроде польских "дуд", эстонских "Как" и иных грибаускайтов. И особенно - "зелёных наркоманов"! НА СВАЛ-КУ!!! Чтоб не мешали ЛЮДЯМ, народам жить, развиваться и ездить друг к другу в гости.