Топливный дефицит как драйвер прибыли: что показывают прогнозы по НПЗ США

Американские нефтеперерабатывающие компании (Valero Energy, Marathon Petroleum, Phillips 66) могут показать рекордную квартальную прибыль: на фоне конфликтов на Ближнем Востоке и в Украине сокращаются мировые поставки топлива, растут цены и увеличивается крек-спред — разница между стоимостью сырой нефти и нефтепродуктов.
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