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«Динамо» обыграло «Рубин» и возглавило турнирную таблицу РПЛ

«Динамо» обыграло «Рубин» и возглавило турнирную таблицу РПЛ

Московское «Динамо» обыграло «Рубин» в матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча в Казани завершилась со счётом 0:1.

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