НИУ ВШЭ: сигнал в полупроводниках на 1,5 мкм мог дать обычный перенос электронов

Физики из НИУ ВШЭ усомнились в недавнем эксперименте, где в гибридной структуре со сверхпроводником якобы зафиксировали объединение электронных пар на рекордном расстоянии 1,5 микрометра: тот же сигнал, по их мнению, может давать обычное прохождение электронов сквозь сверхпроводник.