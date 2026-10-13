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Газета.ру

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НИУ ВШЭ: сигнал в полупроводниках на 1,5 мкм мог дать обычный перенос электронов

НИУ ВШЭ: сигнал в полупроводниках на 1,5 мкм мог дать обычный перенос электронов

Физики из НИУ ВШЭ усомнились в недавнем эксперименте, где в гибридной структуре со сверхпроводником якобы зафиксировали объединение электронных пар на рекордном расстоянии 1,5 микрометра: тот же сигнал, по их мнению, может давать обычное прохождение электронов сквозь сверхпроводник.

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